ЗСД частично перекроют на майские праздники

Работы организованы в периоды минимальной загруженности магистралей/

Пресс-служба Западного скоростного диаметра (ЗСД) уведомила водителей о предстоящих дорожных работах, которые пройдут в период майских праздников и потребуют временного ограничения движения на отдельных участках трассы и съездах.

Так, ремонт дорожного полотна с 22:00 9 мая до 18:00 11 мая затронет выезд с северного направления ЗСД на трассу "Скандинавия": проезд по этому направлению временно прекратится.

С полуночи 11 мая до 5 утра того же дня будет перекрыт основной ход магистрали между набережной реки Екатерингофки и улицей Шкиперский проток, поскольку ведутся монтажные работы рамных опор над проезжей частью в рамках реконструкции дорожной развязки.

Наконец, модернизация инженерных систем с 23:00 11 мая до 6 утра 12 мая заставит закрыть въезд и выезд с/на Витебскую развязку с обеих сторон ЗСД.

Работы организованы в периоды минимальной загруженности магистралей, подчеркнули в пресс-службе. Автомобилистам рекомендовано проявлять внимательность и аккуратность при пересечении зон ремонтных работ, а также планировать маршруты с учётом введённых временных ограничений.

Ранее мы сообщили о том, что утром 6 мая на ЗСД выросла пятикилометровая пробка.

Фото: Piter.TV; пресс-служба ЗСД