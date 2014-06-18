Утром на ЗСД выросла пятикилометровая пробка

На данный момент движение восстановлено, общая оценка загруженности дорог вернулась к умеренным значениям — 4 балла.

Ранним утром 6 мая в Санкт-Петербурге возникла нестандартная транспортная пробка на участке Западного скоростного диаметра протяженностью около пяти километров.

Километраж затора распространялся от пересечения с Богатырским проспектом вплоть до выезда на проспект Крузенштерна. Сервис мониторинга трафика "Яндекс.Пробки" зафиксировал возникновение аварийных ситуаций сразу в двух местах: между улицами Оптиков и Мебельная улица, что могло послужить одной из основных причин замедления движения транспорта.

Помимо ДТП, водители также информировали о временных закрытиях некоторых полос магистрали, вероятно вызванных подготовкой городских торжественных мероприятий.

На данный момент движение восстановлено, общая оценка загруженности дорог вернулась к умеренным значениям — 4 балла.

Ранее мы сообщили о том, что в Красногвардейском районе заработает офис общественной приемной ЗСД.

Фото: Piter.TV; Яндекс.карты