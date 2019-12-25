Петербургские таможенники изъяли 67 тыс. незадекларированных карандашей с изображением достопримечательностей России

В электронной таможенной декларации заявлялось наличие лишь 33 600 графитных карандашей.

Таможенниками Шушарского поста в Петербурге выявлено значительное количество нелегально ввезённого товара из КНР — почти 67 тысяч графитных карандашей с изображениями известных символов Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Информацию об этом предоставило Северо-Западное таможенное управление.

Из Китая поступил груз, состоящий из более чем ста тысяч предметов сувенирной продукции, однако значительная партия общей массой 422 килограмма не была задекларирована надлежащим образом. В электронной таможенной декларации заявлялось наличие лишь 33 600 графитных карандашей.

Начальник Шушарского таможенного поста Рамиль Рахматуллин сообщил, что для оценки статуса и характеристик изъятого груза назначена специальная товароведческая экспертиза.

Ранее мы сообщили о том, что кингисеппские таможенники пресекли перемещение через границу столетней немецкой виолончели. Мужчина 49 лет, уроженец Сирии, пытался перейти границу пешком по зелёному коридору, минуя процедуру обязательного декларирования личных вещей. Во время осмотра сумки гражданина должностное лицо обнаружило музыкальное изделие в чехле, оказавшееся старинной виолончелью с приложенным к ней использованным смычком. Сам задержанный объяснил покупку инструмента как приобретение подержанного товара в столице Германии — Берлине, купленного для дочери, учащейся в музыкальной школе.

Фото: пресс-служба Санкт-Петербургской таможни