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Полиция задержала таксиста, который украл смартфон у пассажира в Петроградском районе
Сегодня, 9:26
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Полиция задержала таксиста, который украл смартфон у пассажира в Петроградском районе

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Подозреваемый является гражданином другого государства.

Полиция задержала таксиста, подозреваемого в краже смартфона у своего пассажира. Чтобы отобрать мобильное устройство, мужчина брызнул пострадавшему в лицо из газового баллончика. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Заявление от гендиректора коммерческой организации 1997-го года рождения поступило в полицию Петроградского района 23 мая. По его словам, таксист открыто похитил телефон, когда они проезжали у Александровского парка. Сумма ущерба составила 80 тыс. рублей.

Позже в полицию поступила телефонограмма из больницы. У пассажира диагностировали химический ожог лица 1-й степени. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Грабеж". 6-го июня на улице Чехова полицейские задержали подозреваемого. Он официально не трудоустроен. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербурженка обвинила таксиста в изнасиловании на Дыбенко. 

Фото: pixabay.com

Теги: грабеж, кража, смартфон
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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