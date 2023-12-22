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В Петербурге задержан таксист, подозреваемый в эксгибиционизме
Сегодня, 8:31
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В Петербурге задержан таксист, подозреваемый в эксгибиционизме

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Извращенца задержали полицейские, признался в своей вине и сообщил, что работает в сфере такси.

В Петербурге произошёл инцидент, связанный с подозреваемым в эксгибиционизме 57-летним гражданином. По информации Piter.TV, ранее мужчину заметили на Васильевском острове, где он совершил непристойные действия перед одним из подростков.

Извращенца задержали полицейские, признался в своей вине и сообщил, что работает в сфере такси. Также задержанный уточнил, что прибыл на Гаванскую улицу и решил прогуляться. Во время прогулки он неожиданно снял штаны перед прохожими.

Задержание произошло после того, как родители одной из девочек подали жалобу в полицию.

Ранее мы сообщили о том, что студент из Эквадора отправил фото полового органа несовершеннолетней петербурженке.

Фото: Piter.TV 

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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