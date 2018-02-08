Сериал "Сверхъестественное" 13 сезон 13 серия: сделка с дьяволом

В новом эпизоде снимется жена Дженсена Эклса. Люцифер вернет себе благодать.

9 февраля выходит следующая серия "Серхъестественного". Можно смело сказать, что половина сезона осталась позади. Но что же ждет насдальше. Новые герои все продолжаюь и продолжают появляться. Так в последней серии свершилось долгожданное поялвение Равенны, которую все так ждали. Линия с ведьмами показалась в каких-то моментах интересной. Несомненно она была нужна не для того, чтобы посмотреть на влюбленного Дина, а чтобы вернуть в сериал Равенну. Фанаты посчитали, что ее появление удалось на славу.

Возращение Равенны вызвало у фанатов много вопросов и догадок. В соцсетях рассуждают о природе магических оков, которые она с себя сняла. Некоторые выразили предположения, что она нефилим. Одно известно точно, теперь ведьма вернула свой истинный облик. Остается только ждать, что теперь он будет делать.

Также стоило обратить внимание на то, что, по словам Люцифера, Асмадей был самым слабым из всех его созданий. Конечно, не возникает вопросов о том, почему ему удалось победить дьявола. Ведь у него проблемы с благодатью.

Внимания заслужил момент, когда Кас проткнул Люцифера и у второго померкли глаза. Однако не стоит списывать дьявола со счетов, так как он уже фигурирует в промо 13 серии.

Что будет в 13 серии 13 сезона сериала "Сверхъестественное"

Судя по новому промо к 13 эпизоду, Люцифер таки вернул свою благодать на место. И теперь снова щелчками пальцев разбрасывает всех налево и направо. Поэтому фанатам дьявола переживать пока что не нужно, так как самое интересное только начинается. Явно режиссеры не захотели бы его убивать таким неинтересным способом.

После выхода 12 серии у фанатов появился новый вопрос. Судя из душещипательного разговора Сэма и Равенны, настоящее обличие Люцифера настолько ужасное, что Винчестеру младшему до сих пор снятся кошмары. Было бы неплохо узнать, как выглядит истинны облик дьявола.

Также фанаты заметили, повторяющийся в каждом сезоне киноляп, когда угрожая монстрам оружием, Винчестеры сразу говорят что это не просто, например, пистолет, а пистолет против, например, ведьм. И потом вместе с ним летят в стену. Надо бы перестать уже объявлять о своих козырях, если хочется их использовать, возмущаются любители сериала.

Также в новой серии одну из роле сыграет жена Дина Винчестера, а точнее Дженсена Эклса. Кого сыграет Дэннил Эклс, на данный момент, не известно. Однако ходят слухи, что она будет целителем, поэтому к ней нагрянет за помощью Люцифер.

Фото: sverhestestvenoe.com

Видео: instagram / cw_supernatural