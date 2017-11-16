Сериал "Сверхъестественное" 13 сезон 6 серия: Надгробная плита

С момента выхода пятого эпизода сериала у фанатов накопилось много вопросов.

Любители сериала, ожидавшие охоту в прошлой серии, остались разочарованными. Начало серии показалось им слабым, а персонажи так и не были раскрыты до конца. С призраком расправились довольно просто и очень быстро, но, как оказалось, режиссеры припрятали сюрприз к концу серии.

Когда Дин принял решение переместиться в мир мертвых, чтобы узнать у обитателей дома как их спасти, он встретил Билли, жнеца, которую Винчестеры убили. Она рассказала, о том, что получила повышение и теперь она Смерть.

Фанаты выразили сомнение в ее новой должности. Билли сказала, что для братьев есть работа. Возникают подозрения, что кто-то ее намерено поставил на эту должность, чтобы договориться с Сэмом и Дином. А возможно она и не является тем, за кого себя выдает, так как способностей ее зрители так и не увидели. Серия закончилась эффектным появлением Кастиэля.

Скорее всего, в первые минуты 6-ой серии братья Винчестеры выразят сомнение в возвращении своего друга и подумают, что это очередной обман. В конце концов они конечно поймут, что это настоящий Кас. Нас ожидает трогательная встреча Джека и Кастиэла, а после они вместе отправятся на очередную охоту.

В сети появилось промо на новый эпизод под названием "надгробие". Вся команда в сборе и они приступают к расследованию новых паранормальных явлений. Им предстоит путешествие в старинный городок с духом и порядками Дикого Запада. Кто в этот раз встанет на пути у братьев, увидим совсем скоро.

Фото: http://sverhestestvenoe.com

Видео: YouTube