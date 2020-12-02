Красногвардейский районный суд заключил под стражу японского повара, подозреваемого в истязании троих детей

Злоумышленник проведет в СИЗО два месяца.

Сегодня, 5 июня, Красногвардейский районный суд Петербурга отправил под стражу японца Мунэтику Бану. Шеф-повара подозревают в истязании троих детей своей супруги. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Злоумышленник проведет в СИЗО два месяца. Известно, что судебный процесс производился в закрытом формате. Обвинение пока задержанному не предъявили.

Ранее на Piter.tv: жена повара-японца, избивавшего своих детей, призналась, что все равно любит супруга.

Фото: Piter.tv