Красногвардейский районный суд заключил под стражу японского повара, подозреваемого в истязании троих детей

Сегодня, 5 июня, Красногвардейский районный суд Петербурга отправил под стражу японца Мунэтику Бану. Шеф-повара подозревают в истязании троих детей своей супруги. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.
Злоумышленник проведет в СИЗО два месяца. Известно, что судебный процесс производился в закрытом формате. Обвинение пока задержанному не предъявили.
Ранее на Piter.tv: жена повара-японца, избивавшего своих детей, призналась, что все равно любит супруга.
Фото: Piter.tv
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