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Красногвардейский районный суд заключил под стражу японского повара, подозреваемого в истязании троих детей
Сегодня, 17:52
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Красногвардейский районный суд заключил под стражу японского повара, подозреваемого в истязании троих детей

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Злоумышленник проведет в СИЗО два месяца.

Сегодня, 5 июня, Красногвардейский районный суд Петербурга отправил под стражу японца Мунэтику Бану. Шеф-повара подозревают в истязании троих детей своей супруги. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Злоумышленник проведет в СИЗО два месяца. Известно, что судебный процесс производился в закрытом формате. Обвинение пока задержанному не предъявили. 

Ранее на Piter.tv: жена повара-японца, избивавшего своих детей, призналась, что все равно любит супруга.

Фото: Piter.tv

Теги: домашний тиран, муж-японец, насилие, суд, японец бил детей
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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