Петербуржец получил условный срок за повреждение чужого автомобиля

Мужчина сделал это беспричинно.

Красносельский районный суд Петербурга приговорил горожанина Александра Шахрова к году лишения свободы условно за умышленное повреждение чужого имущества. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Установлено, что в минувшем марте в ночи мужчина беспричинно повредил чужую "Ладу Веста", припаркованную у дома №2 корпус 3 по улице Тамбасова. Хулигана не смутили прохожие, Шахров руками помял отечественной машине капот, переднюю правую дверь, задний бампер и передние правое и левое крылья. Владелице автомобиля причинили ущерб в 20 тысяч рублей с учетом стоимости ремонта после инцидента.

В суде Шахров вину полностью признал и раскаялся в содеянном.

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