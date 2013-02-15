Суд Петербурга отправил под домашний арест работника "Мостотреста", вымогавшего взятки с сотрудников

Красногвардейский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сотруднику "Мостотреста", подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного пункту "а" части 5 статьи 290 УК РФ (вымогательство взятки). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
По данным суда, с 2019 по 2023 год обвиняемый требовал с работников "Мостотреста" взятку за общее покровительство по службе. В среду, 13 сентября, получил взятку в размере 7000 рублей, однако его деятельность была пресечена правоохранителями.
Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав мужчине домашний арест по 12.11.2023.
Ранее сообщалось, что у Миллионной улицы начался капремот Зимнего моста.
Фото: Piter.TV
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