Суд Петербурга отправил под домашний арест работника "Мостотреста", вымогавшего взятки с сотрудников

Суд Петербурга рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения для работника "Мостотреста", который вымогал взятку у коллег.

Красногвардейский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сотруднику "Мостотреста", подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного пункту "а" части 5 статьи 290 УК РФ (вымогательство взятки). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, с 2019 по 2023 год обвиняемый требовал с работников "Мостотреста" взятку за общее покровительство по службе. В среду, 13 сентября, получил взятку в размере 7000 рублей, однако его деятельность была пресечена правоохранителями.

Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав мужчине домашний арест по 12.11.2023.

Ранее сообщалось, что у Миллионной улицы начался капремот Зимнего моста.

Фото: Piter.TV