  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:22
36
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти под стражу заключен мужчина, обвиняемый в убийстве женщины

0 0

Обвиняемый в Никольском в ходе конфликта нанес потерпевшей 14 ударов шилом и три удара канцелярским ножом.

В Тосно прокуратура Ленобласти поддержала ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу мужчине 1975 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 29 сентября. 

По версии следствия, вечером 27 сентября обвиняемый в Никольском в ходе конфликта нанес женщине 14 ударов шилом и три удара канцелярским ножом. Потерпевшая от полученных травм скончалась на месте. 

Суд, согласившись с позицией прокурора, отправил мужчину в СИЗО на два месяца. Ход расследования уголовного дела находится на контроле Тосненской городской прокуратуры. 

Ранее мы рассказывали о том, что Бастрыкин заинтересовался покушением на убийство 11-летнего мальчика в Петербурге. 

Видео: пресс-служба прокуратуры Ленобласти 

Теги: тосненская прокуратура, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии