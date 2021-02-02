В Ленобласти под стражу заключен мужчина, обвиняемый в убийстве женщины

Обвиняемый в Никольском в ходе конфликта нанес потерпевшей 14 ударов шилом и три удара канцелярским ножом.

В Тосно прокуратура Ленобласти поддержала ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу мужчине 1975 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 29 сентября.

По версии следствия, вечером 27 сентября обвиняемый в Никольском в ходе конфликта нанес женщине 14 ударов шилом и три удара канцелярским ножом. Потерпевшая от полученных травм скончалась на месте.

Суд, согласившись с позицией прокурора, отправил мужчину в СИЗО на два месяца. Ход расследования уголовного дела находится на контроле Тосненской городской прокуратуры.

Ранее мы рассказывали о том, что Бастрыкин заинтересовался покушением на убийство 11-летнего мальчика в Петербурге.

Видео: пресс-служба прокуратуры Ленобласти