Суд Петербурга закрыл дело начальника стройки, из-за которого пострадал прораб

Петербургский суд прекратил дело о несчастном случае на стройке, из-за которого пострадал работник. Обвиняемый выплатил ему более полумиллиона рублей.

Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление по уголовному делу в отношении мужчины, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при производстве строительных работ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, обвиняемый был ответственным за выполнение монтажных работ на доме петербургского СК. Во время ремонта он пренебрег правилами безопасности, и в результате этого один из работников получил травмы, которые расцениваются как тяжки вред здоровью.

На заседании стало известно о примирении сторон. Судом было установлено, что обвиняемый возместил потерпевшему 520 000 рублей, при этом потерпевший указал, что ему полностью возмещен причиненный вред, претензий он не имеет.

Суд дело прекратил.

Ранее сообщалось, что водитель погрузчика, по вине которого погиб рабочий, предстанет перед судом.

Фото: Piter.TV