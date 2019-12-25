Водитель случайно сбросил строительный мусор на рабочего.

Водитель погрузчика, по вине которого погиб рабочий, предстанет перед судом. Подробности дела сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего петербуржца. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

По версии следствия, 8 апреля 2023 года на одном из строительных объектов на Октябрьской набережной водитель грузового погрузчика, перемещая строительный мусор, не увидел рабочего, осматривающего мусорный контейнер, и сбросил на него строительный мусор. Потерпевший погиб на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее суд Петербурга дал 7 лет строго режима за попытку убийства женщины в подъезде.

Фото: Piter.TV