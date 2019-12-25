Суд Петербурга дал 7 лет строго режима за попытку убийства женщины в подъезде

Петербургский суд рассмотрел дело мужчины, который попытался убить женщину в подъезде. Теперь его ждут года в колонии строгого режима.

Красносельский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении мужчины, признанного виновным в совершении преступления по статье о пытке убийства. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В 2021 году обвиняемый находился у квартиры дома в Горелово и умышленно совершил несколько выстрелов из оружия в сторону женщины. Думая, что она умерла, обвиняемый скрылся, однако ей вовремя оказали помощь.

Мужчина вину признал, однако суд все равно назначил ему 7 лет второго режима и компенсацию в пользу потерпевшей в размере 600 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что суд Петербурга освободил из-под стражи убийцу первокурсницы.

Фото: Piter.TV