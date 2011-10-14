Жителя Ленобласти ждёт суд за оплату покупок найденной чужой банковской картой

Общая сумма причиненного материального ущерба потерпевшему составила около 10 тысяч рублей.

Мужчина предстанет перед судом Выборгского района Петербурга за хищение денежных средств с найденной на улице банковской карты. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

По версии следствия, 9 мая 2025 года 50-летний житель Ленобласти нашел возле кафе на Коломяжском проспекте утерянную банковскую карту и решил проверить, имеются ли на ней деньги. Мужчина купил кофе, расплатившись найденной картой.

Убедившись в наличии денег, он стал приобретать алкогольную и табачную продукцию, расплатился в супермаркете и кафе. Когда денежные средства закончились, мужчина выбросил банковскую карту.

Общая сумма причиненного материального ущерба потерпевшему составила около 10 тысяч рублей.

Уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ с утвержденным обвинительным заключением направлено в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу.

Также в Петербурге будут судить мужчину, потратившего 7 тыс. рублей с чужой карты на шоппинг.

Видео: Telegram/ Прокуратура СПб