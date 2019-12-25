Суд Петербурга отправил под стражу до конца ноября фигуранта дела о попытке убийства

Суд отправил под стражу мужчину, который напал на двух людей на Воронежской улице и на Лиговском проспекте.

Фрунзенский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 – части 1 статьи 105 УК РФ (2 эпизода). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По данным суда, 25 сентября сначала на Воронежской улице, а потом на Лиговском проспекте он ударил двух человек острым предметом, однако им успели попмочь медики.

Фигурант свою вину не признал, поэтому возражал против выбранной меры пресечения. Суд отправит его под стражу до 24 ноября.

Ранее сообщалось, что петербургская прокуратура занялась делом о жестоком избиении товарища.

Фото: Piter.TV

