Суд над забравшим закладку на автобусной остановке пройдет в Калининском районе

Следствие считает, что подозреваемый достал из тайника наркотическое вещество для собственного употребления.

В Калининском районе Петербурга начнется судебный процесс против 23-летнего жителя, который обнаружил тайник с наркотиками на автобусной остановке.

По информации пресс-службы прокуратуры города, происшествие случилось место 18 августа на остановке, находящейся у дома 1 на проспекте Культуры.

Следствие считает, что подозреваемый достал из тайника наркотическое вещество для собственного употребления. Однако ему не удалось уйти: увидев полицейских, он испугался, сбросил наркотики на тротуар и попытался убежать, но был задержан.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье за "незаконное приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта в значительном размере". Дело с утвержденным обвинительным заключением уже передано в Калининский районный суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец украл золото у друга, пока тот играл в шахматы.

Фото: Piter.TV