Суд Петербурга занялся делом ревнивой петербурженки с ножом

Петербургский суд рассматривает дело супружеской пары. Женщина ударила своего мужа ножом на почве ревности.

Московский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении женщины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с использованием оружия). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, в субботу, 12 августа, рано утром женщина ударила своего мужа в живот ножом из-за личных неприязненных отношений в квартире на Краснопутиловской улице.

Кроме всего этого, оказалось, что женщина не работает, лишена родительских прав, проживает со своим мужей и неоднократно по данному адресу поступали сообщения о конфликтах с использованием физической силы.

По словам обвиняемой, между супругами просто возник конфликт, из-за того, что женщина застала мужа за изменой. В связи с этим просила домашний арест, однако суд не удовлетворил ее просьбу.

Ранее сообщалось, что суд не стал арестовывать мужчину, взорвавшего гранату на фестивале фурри.

Фото: Piter.TV

