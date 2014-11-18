Cуд изъял у петербуржца новый автомобиль за нетрезвую езду

Суд принял во внимание доводы прокурора и вынес решение назначить виновнику обязательные работы длительностью 240 часов и запретил обвиняемому управлять транспортом сроком на два с половиной года.

Прокуратура Колпинского района Петербурга поддержала выдвинутые обвинения в отношении жителя Петербурга Владислава Боловина, обвиняемого по первой части ст. 264.1 УК РФ ("управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения").

Рассмотрев материалы дела, суд установил, что Боловин, имеющий ранее 14 административных штрафов по разным статьям, был временно лишен водительских прав сроком на полтора года решением суда от 13 ноября 2024 года за езду в пьяном виде. Несмотря на это, весной следующего года, 18 апреля 2025-го, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вновь управлял автомобилем марки LADA 2107 и был остановлен полицейскими неподалеку от дома №24 на бульваре Трудящихся в Колпино.

При проведении медицинского освидетельствования Боловин отказался проходить обследование на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения. Суд принял во внимание доводы прокурора и вынес решение назначить виновнику обязательные работы длительностью 240 часов и запретил обвиняемому управлять транспортом сроком на два с половиной года.

Автомобиль марки LADA 2107, купленный незадолго до правонарушения — 8 апреля 2025 года, был изъят и перешел в собственность государства.

Ранее суд Петербурга вынес приговор мужчине, сообщившему о минировании Московского вокзала.

Фото: Piter.TV