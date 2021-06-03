Cуд Петербурга вынес приговор мужчине, сообщившему о минировании Московского вокзала

Его действия квалифицированы судом по статье 207 УК РФ, пункт 2 ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел дело мужчины, ложно заявившего о заложенной бомбе на Московском вокзале, и назначил наказание в виде штрафа размером 200 тысяч рублей.

Инцидент случился вечером 3 января, когда Александр, пребывая в собственной квартире на Лиговском проспекте, совершил звонок на единый экстренный номер 112, заявив о якобы готовящемся террористическом акте на вокзале. Мужчина сознательно предоставил заведомо недостоверную информацию.

Его действия квалифицированы судом по статье 207 УК РФ, пункт 2 ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Во время рассмотрения дела подсудимый полностью признал свою вину.

Сообщения подобного рода вызывают крупномасштабную эвакуацию населения, привлечение большого количества экстренных служб и значительные финансовые издержки. Поэтому правоохранительные органы настойчиво напоминают гражданам о недопустимости распространения подобной дезинформации и призывают подходить серьёзно к вопросам информирования компетентных органов.

Законодательством предусмотрены серьёзные санкции за ложные сообщения о терактах, вплоть до значительных штрафов и реального лишения свободы.

Ранее мы сообщили о том, что в Киришах перед судом предстанет женщина, избившая до смерти 78-летнюю мать.

Фото: Piter.TV