Суд Петербурга назначил штраф мужчине 1967 года рождения за сдачу ЕГЭ по математике со шпаргалками

Петербургский суд занимается очередным делом о нарушениях во время сдачи ЕГЭ. В этот раз на шпаргалках попался мужчина, сдающий математику.

Мировой судья судебного участка №179 Санкт-Петербурга привлекла к административной ответственности мужчину 1967 года рождения за совершение правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.30 КоАП РФ (умышленное искажение результатов ГИА). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, мужчина в школе Пушкинского района сдавал ЕГЭ по математике в конце июня. Как оказалось, он имел с собой справочные материалы, которые запрещены на экзамене.

Сам обвиняемый в суд не явился, при удалении с экзамена пояснений тоже не давал. Суд назначил ему штраф 3000 рублей.

Ранее сообщалось, что петербургская школьница отделалась замечанием после найденных шпор на ЕГЭ по литературе.

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга