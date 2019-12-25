Петербургская школьница отделалась замечанием после найденных шпор на ЕГЭ по литературе

Мировой судья судебного участка №151 Санкт-Петербурга рассмотрела дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст.19.30 КоАП РФ, в отношении выпускницы одной из школ города. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
По данным суда, в конце мая в школе Петроградского района проходил единый государственный экзамен по литературе, на котором присутствовала школьница. Однако как оказалось девушка имела с собой письменные заметки, что запрещено при проведении ГИА.
На суде девушка раскаялась. Мировой судья объявила выпускнице устное замечание.
Ранее сообщалось, что третий корпус школы №691 достроили на год раньше срока
Фото: Piter.TV
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