Петербургская школьница отделалась замечанием после найденных шпор на ЕГЭ по литературе

Петербургский суд рассмотрел дело о найденных письменных заметках у школьницы, которая сдавала ЕГЭ по литературе. Девочка отделалась замечанием.

Мировой судья судебного участка №151 Санкт-Петербурга рассмотрела дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст.19.30 КоАП РФ, в отношении выпускницы одной из школ города. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, в конце мая в школе Петроградского района проходил единый государственный экзамен по литературе, на котором присутствовала школьница. Однако как оказалось девушка имела с собой письменные заметки, что запрещено при проведении ГИА.

На суде девушка раскаялась. Мировой судья объявила выпускнице устное замечание.

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Фото: Piter.TV