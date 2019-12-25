В Купчино проходит общегородской субботник

Жители района посадили более 140 кустарников и 50 деревьев. А сотрудники поликлиники № 56 соорудили для птиц домики и повесили их возле медучреждения.

Сегодня, 24 апреля, в Купчино проходит экологическая акция "Сад памяти". Принять участие в ней решили свыше 14 тысяч граждан. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

В День благоустройства жители убрали мусор во дворах и посадили более 140 кустарников, 50 деревьев и 1000 цветов. Субботник проходил и на территории школ и детских садов. Дети вместе с родителями убирали мусор и занимались посадкой елей.

Работники поликлиники № 56 Фрунзенского района смастерили кормушки для птиц и повесили их на деревья возле медучреждения.

Ранее на Piter.tv сообщили, что жители Васильевского острова пожаловались на мусор у памятника Бродскому.

Фото: ВКонтакте / Фрунзенский район Санкт-Петербурга