На Петровском острове построят студенческий яхт-клуб за 21 млрд рублей

Комплекс займет площадь 53,15 тыс. квадратных метров и станет частью создаваемого физкультурно-спортивного и рекреационного центра на Петровской косе.

На Петровском острове в Санкт-Петербурге планируют построить новый межвузовский студенческий яхт-клуб, финансирование которого предусмотрено из бюджетных средств. Как сообщает издание "РБК Петербург", общая стоимость реализации проекта составит 21,2 миллиарда рублей.

Комплекс займет площадь 53,15 тыс. квадратных метров и станет частью создаваемого физкультурно-спортивного и рекреационного центра на Петровской косе. Проект включает создание учебно-тренировочного корпуса, тренировочной базы для спортсменов, образовательного блока, многофункционального сооружения с эллингом и зоны ландшафтного благоустройства.

Завершение строительства запланировано на 2029 год. Отдельно отмечено, что проект разработан с учётом бережного отношения к объектам культурного наследия, расположенным на территории острова.

Ранее мы сообщили о том, что инвестиции резидентов ОЭЗ "Санкт-Петербург" за I квартал возросли на 57%.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)