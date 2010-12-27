Строительство продолжения проспекта Ветеранов может завершиться в этом году

Застройщик планирует закончить работы раньше.

Строительство продолжения проспекта Ветеранов от улицы Пионерстроя до пересечения с проспектом Буденного активно продолжается, сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

По государственному контракту дорога должна открыться к осени 2020 года. Однако уже к концу этого года есть планы запустить двустороннее автомобильное движение по левому направлению. Новый участок подключит формирующийся микрорайон в Красносельском районе к действующей дорожной сети города.

Новый участок составит 2,3 километра по две полосы движения в каждую сторону, к этому прибавится велодорожка и светофорные объекты. Прямо сейчас ведутся работы по прокладке сетей водоотведения, дренажной системы и электрических кабелей.

Государственный контракт на строительство продолжения проспекта Ветеранов был заключен в январе 2019 года. Стоимость работ составляет 970,587 млн рублей.

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Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры