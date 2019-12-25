В 2022 году в Петербурге продолжат строительство "зеленой" и "коричневой" линий метро

Строительство ведет "Метрострой Северной столицы".

В 2022 году в Петербурге начнут строить продолжение "зеленой" линии метрополитена. Об этом на заседании городского строительства заявил глава КРТИ Андрей Левакин.

Речь идет об участке от станции "Беговая" до станции "Зоопарк" ("Каменка"). Кроме того, будет идти строительство продолжения "коричневой" линии от "Путиловской" в сторону "Обводного канала". Открытия станций в 2022 не будет.

В этом году начнется реконструкция станции метро "Чернышевская". Три эскалатора будут заменять на четыре. В связи с этим станцию придется закрыть.

Недавно Piter.tv узнал о том, что на содержание площадки по строительству линии метро до станции "Зоопарк" потратят 11 млн рублей.

Фото: Piter.tv