  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В 2022 году в Петербурге продолжат строительство "зеленой" и "коричневой" линий метро
Сегодня, 12:10
1095
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В 2022 году в Петербурге продолжат строительство "зеленой" и "коричневой" линий метро

0 0

Строительство ведет "Метрострой Северной столицы".

В 2022 году в Петербурге начнут строить продолжение "зеленой" линии метрополитена. Об этом на заседании городского строительства заявил глава КРТИ Андрей Левакин.

Речь идет об участке от станции "Беговая" до станции "Зоопарк" ("Каменка"). Кроме того, будет идти строительство продолжения "коричневой" линии от "Путиловской" в сторону "Обводного канала". Открытия станций в 2022 не будет. 

В этом году начнется реконструкция станции метро "Чернышевская". Три эскалатора будут заменять на четыре. В связи с этим станцию придется закрыть. 

Недавно Piter.tv узнал о том, что на содержание площадки по строительству линии метро до станции "Зоопарк" потратят 11 млн рублей. 

Фото: Piter.tv

Теги: метро, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии