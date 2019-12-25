На содержание площадки по строительству линии метро до станции "Зоопарк" потратят 11 млн рублей

Проектируемая станция зеленой ветки метро "Зоопарк" известна также как "Планерная" и "Каменка".

Смольный ищет подрядчика, готового содержать площадку с незавершенным строительством Невско-Василеостровской линии от станции "Приморская" до планируемой станции "Зоопарк" (позднее известной также как "Планерная" и "Каменка"). Соответствующая закупка стоимостью почти 11 миллионов рублей появилась на портале госзакупок. Заказчиком выступила петербургская дирекция транспортного строительства.

Согласно документации, подрядчику будет необходимо следить за состоянием строительной площадки стартового котлована, расположенной на нескольких участках Туристской улицы вблизи улиц Мебельной и Оптиков. Вплоть до конца декабря 2022 года исполнителю нужно обеспечивать круглосуточную охрану объекта, откачивать воду из котлована и вывозить ее с территории строительства, убирать мусор, следить за состоянием ограждений, прилегающей к площадке территории и освещением. Также подрядчику поручат следить за работоспособностью светофора на перекрестке улиц Мебельная и Яхтенная.

Заявки на конкурс закончат принимать 28 марта.

Станцию метро "Каменка" планируется открыть не раньше 2035 года. Предполагается, что станция будет иметь переход на новую станцию фиолетовой ветки метро "Шуваловский проспект". "Каменка" будет второй станцией зеленой линии после "Беговой" – перед ней намерены построить "Туристскую" (ранее известную как "Богатырская"), ее открытие запланировано на 2026 год.

Фото: Piter.TV (архив)