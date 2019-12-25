Строительство магистрали М-32 стартовало в Петербурге

Общая протяженность новой четырехполосной дороги составит 7,7 километров.

В Приморском районе Петербурга началось строительство новой магистрали М-32, рассказали 1 октября в пресс-службе Смольного.

В частности, стартовало устройство первых буронабивных свай будущего путепровода дорожной развязки. Он войдет в состав магистрали и перекинется через железную дорогу Сестрорецкого направления.

Три новые дороги, которые появятся в Приморском районе, – М-32, М-49 и М-1 – разгрузят северо-восток Петербурга. В частности, М-32, к строительству которой приступили сегодня, значительно повысит транспортную доступность микрорайона "Юнтолово" и "Лахта Центра". Губернатор Петербурга

Благодаря путепроводной развязке между Приморским шоссе, Шуваловским проспектом и Мебельной улицей объект обеспечит дополнительную связь северной и южной частей Приморского района. Дорога позволит быстро добраться от "Лахта Центра" до ближайших развязок Западного скоростного диаметра – с Богатырским и Шуваловским проспектами.

Общая протяженность новой четырехполосной дороги составит 7,7 километров, работы разделены на четыре этапа. Магистраль планируют завершить уже в 2027 году, она сможет пропускать до 170 тыс. автомобилей в сутки.

Ранее на Piter.TV: новые небоскребы "Лахта Центра" хотят построить к 2031 году.

Фото: пресс-служба Смольного