Во дворе на улице Ольги Берггольц задержали стрелка с пневматикой

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Около 11 утра в четверг, 3 декабря, в полицию сообщили о стрельбе во дворе дома №17 по улице Ольги Берггольц. Как рассказал Piter.TV источник в правоохранительных органах, очевидцы заметили двоих мужчин, стрелял один из них. В распоряжении нашей редакции оказались также кадры с камер видеонаблюдения, охватывающих двор.

На месте происшествия прибывшие полицейские задержали 49-летнего петербуржца, у которого при себе был пневматический пистолет "Gletcher". Оружие с обоймой изъяли, как и следы пальцев рук. Причины стрельбы в жилом дворе пока не установлены, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что ранее задержанный был осужден за изнасилование и незаконное хранение оружия.

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Видео: Piter.TV