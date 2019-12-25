Драка на детской площадке на Ударников завершилась стрельбой

В больницу доставили пострадавшего 31-летнего жителя Саратовской области.

В среду, 13 июля, пятеро мужчин повздорили на детской площадке в Красногвардейском районе. В результате один из участников конфликта был госпитализирован с пулевым ранением в плечо. Об этом стало известно Piter.TV.

Инцидент случился у дома № 15 к1 по проспекту Ударников. Пострадавшим оказался 31-летний житель Саратовской области, его состояние мелки оценили как средне-тяжелое.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, ведётся розыск подозреваемого.

Ранее директора магазина на Оптиков избили за то, что он пытался предотвратить кражу.

Фото: Piter.TV