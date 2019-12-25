На Киевском шоссе пассажир Mercedes открыл огонь

Иномарку остановили, хулиганов задержали. Теперь их ждут разбирательства с полицией и судом.

В пятницу, 1 октября, на съезде с КАД в сторону Киевского шоссе из легковушки Mercedes уроженец Дагестана стрелял в воздух. Об этом сообщили в Главке.

Автомобиль двигался в направлении Пулково. В скором времени иномарку остановили на пересечении Витебского проспекта и Кузнецовской улицы. В салоне автомобиля находились три жителя Дагестана. Правоохранители обнаружили в машине автомат, муляж гранаты, нож и 30 холостых патронов. Компанию доставили в дежурную часть, против молодых людей возбудили уголовное дело.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Металлострое хулиган подстрелил из окна прохожего и повредил три авто.

Фото: Piter.tv