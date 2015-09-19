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Транспортная прокуратура проводит проверку после столкновения двух гидроциклов на Малой Неве
Сегодня, 11:46
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Транспортная прокуратура проводит проверку после столкновения двух гидроциклов на Малой Неве

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По предварительным данным, водитель гидроцикла с пассажиром на борту не справился с управлением и столкнулся с другим гидроциклом.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения безопасности при эксплуатации водного транспорта после столкновения двух гидроциклов 31 августа. Инцидент произошел около 9:00 на Малой Неве вблизи Серного острова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, водитель гидроцикла с пассажиром на борту не справился с управлением и столкнулся с другим гидроциклом. Девушка 1997 года рождения получила многочисленные травмы и попала в больницу.

Транспортная прокуратура выясняет все обстоятельства происшествия.

Также прокуратура проводит проверку после сообщения о подмене гробов в грузовом терминале Пулково.

Фото (носит иллюстративный характер): pexels

Теги: гидроцикл, малая нева, прокуратура
Категории: Лента новостей,

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