Транспортная прокуратура проводит проверку после столкновения двух гидроциклов на Малой Неве

По предварительным данным, водитель гидроцикла с пассажиром на борту не справился с управлением и столкнулся с другим гидроциклом.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения безопасности при эксплуатации водного транспорта после столкновения двух гидроциклов 31 августа. Инцидент произошел около 9:00 на Малой Неве вблизи Серного острова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, водитель гидроцикла с пассажиром на борту не справился с управлением и столкнулся с другим гидроциклом. Девушка 1997 года рождения получила многочисленные травмы и попала в больницу.

Транспортная прокуратура выясняет все обстоятельства происшествия.

Также прокуратура проводит проверку после сообщения о подмене гробов в грузовом терминале Пулково.

Фото (носит иллюстративный характер): pexels