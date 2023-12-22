Стоит ли покупать квартиру в 2024 году: мнение эксперта

По словам специалиста, в последние годы ключевым фактором, влияющим на рынок недвижимости, является процентная ставка.

По мнению специалистов, в данный момент рынке недвижимости сложилась неблагоприятная ситуация: разрыв между ценами на строящееся и готовое жилье значительно вырос. Раньше квартиры в новостройках стоили дешевле, чем уже готовые к заселению объекты, но теперь все изменилось. О том, что делать делать желающим приобрести собственное жильё, рассказал эксперт по недвижимости Сергей Чулочников в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По словам эксперта, в последние годы ключевым фактором, влияющим на рынок недвижимости, является процентная ставка. Прежде всего, это удобство приобретения квартиры, поскольку наш рынок сейчас состоит примерно из 80% ипотечных кредитов. При удобной ставке почти каждый может себе позволить купить квартиру, но когда повышаются первоначальный взнос и ставка становится выше, это доступно не всем.

На рынке первичной недвижимости цены постепенно продолжают расти, что объясняется множеством факторов, включая удорожание строительных материалов и логистических услуг. Тем не менее, Чулочников рекомендует не откладывать покупку квартиры. По его мнению, если есть первоначальный взнос, лучше действовать здесь и сейчас, иначе можно столкнуться с риском приобрести недвижимость по более высокой цене.

Ранее мы сообщили о том, что приватизация госимущества пополнила бюджет Петербурга на 11 млрд рублей.

Фото: Piter.TV