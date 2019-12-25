Петростат заявил о повышении стоимости товаров и услуг в Петербурге

С января по май цены на продукты в городе выросли на 2,43%, на непродовольственные товары — на 2,04%, а на услуги — на 5,88%.

Стоимость товаров и услуг в Петербурге увеличилась на 3,3% с начала 2024 года, согласно отчету "О динамике цен на потребительские товары и услуги в Санкт-Петербурге", опубликованному на сайте Петростата. С января по май цены на продукты в городе выросли на 2,43%, на непродовольственные товары — на 2,04%, а на услуги — на 5,88%.

Существенный рост цен наблюдался на овощи: стоимость белокочанной капусты увеличилась на 38,3% и составила 49 рублей за килограмм. Цена на репчатый лук по сравнению с декабрем прошлого года поднялась на 24,3%. Среди товаров, не зависящих от сезона, наиболее заметно подорожали хлебобулочные изделия из пшеничной муки — на 12,1%.

Стоимость минимального набора продуктов питания в мае 2024 года составила 7 058 рублей, по данным Петростата.

Из непродовольственных товаров наиболее значительно подорожали женские кожаные туфли — на 12,58%, достигнув средней цены в 5 621 рубль. Однако некоторые товары стали дешевле: миксеры и блендеры подешевели на 7,6%, беспроводные наушники — на 6,3%.

В сфере услуг цены на проживание в гостиницах выросли на 28,1%, а на авиаперелеты — на 26,2%.

Ранее мы сообщили о том, что средняя номинальная зарплата в марте в Петербурге составила 104 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV