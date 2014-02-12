С января цены на лекарства в петербургских аптеках выросли на 6%

По данным аналитиков, всего подорожали препараты в ценовой категории до 50 р.

За I полугодие 2022 года стоимость лекарств на территории Петербурга в среднем поднялась на 6%, а список препаратов, не входящих в перечень жизненно-важных, и вовсе подорожал на 9%. Неутешительную статистику приводит издание "Ведомости" со ссылкой на специалистов отрасли.

Судя по данным аналитиков, первая стадия подорожаний прошла в феврале и марте. Затем началось постепенное выравнивание, но цены так и остаются выше показателей за январь. Наибольший рост — на 11% — замечен на примере лекарств с ценой до 50 рублей.

Ценники на препараты категории ЖНВЛП поднялись на 1% в связи с предельными розничными надбавками. Для лекарств по стоимости менее 100 рублей она составляет 25%, от 100 до 500 рублей —19%, а дороже 500 рублей — 15%.

Ранее мы сообщили о том, что за полгода в Петербурге в 1,5 раза выросли показатели по вводу жилья.

Фото: Piter.TV