За сутки в Ленобласти потушили девять пожаров

За минувшие сутки пожарные подразделения Ленинградской области потушили девять пожаров в различных районах. Эта информация поступила от пресс-службы регионального управления МЧС.
Три пожара произошли во Всеволожском и Кингисеппском районах. Отдельные случаи возгорания зафиксированы в Приозерском, Волосовском и Гатчинском районах.
Огонь затронул частные жилые строения, бани и хозяйственные помещения.
Ранее мы сообщили о том, что пожар в заброшке на Турбинной локализован спустя почти шесть часов.
Фото: Piter.TV
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