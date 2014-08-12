За сутки в Ленобласти потушили девять пожаров

Огонь затронул частные жилые строения, бани и хозяйственные помещения.

За минувшие сутки пожарные подразделения Ленинградской области потушили девять пожаров в различных районах. Эта информация поступила от пресс-службы регионального управления МЧС.

Три пожара произошли во Всеволожском и Кингисеппском районах. Отдельные случаи возгорания зафиксированы в Приозерском, Волосовском и Гатчинском районах.

Огонь затронул частные жилые строения, бани и хозяйственные помещения.

Ранее мы сообщили о том, что пожар в заброшке на Турбинной локализован спустя почти шесть часов.

Фото: Piter.TV