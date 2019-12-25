В Петербурге стартовал прием заявок на участие в "Музыкальном конкурсе SPbTransportFest"

Стартовал прием заявок на участие в "Музыкальном конкурсе SPbTransportFest". Об этом сообщили в tg-канале "Пассажиравтотранс".
Участники проекта смогут выступить на главной сцене, расположенной на Манежной площади, где ежегодно зрители наслаждаются творчеством музыкантов и танцевальных коллективов.
Подать заявку на участие в конкурсе можно до 31 марта. Жюри рассмотрит заявки участников старше 18 лет, которые подготовили песни на русском языке. Принять участие в конкурсе можно коллективам до трех человек.
Победители выступят на Манежной площади в преддверии дня рождения Петербурга. Самому яркому участнику организаторы окажут помощь в производстве видеоклипа с поддержкой профессиональных сценариста, оператора и монтажера.
Ранее на Piter.tv: в Петербурге открылась выставка "Во льдах и подо льдами Антарктиды".
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все