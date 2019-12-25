В Ленобласти молодежь научат распознавать манипуляции и проверять информацию

В Ленобласти стартовал молодежный форум "Территория БезОпасности".

В Ленинградской области стартовал Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория БезОпасности — 2026". Мероприятие проходит второй год подряд и продлится до 11 октября. В нем участвуют 300 молодых людей из разных регионов России и более 60 экспертов.

В числе приглашенных специалистов — эксперты по информационной безопасности и медиаграмотности, социальной инженерии, просвещению, воспитанию, молодежной политике и общественной деятельности. Участникам расскажут о работе с информацией, критическом мышлении и способах противодействия манипуляциям в современной медиасреде.

Программа форума разделена на 6 тематических площадок: "Современные медиа", "Цифровая гигиена", "Код безопасности", "Сила в правде", "Дети о Героях" и "Военно-политическая грамотность".

На площадке "Военно-политическая грамотность" участники изучат организацию работы с личным составом и гражданским населением. В программе — вопросы текущей повестки, общественной безопасности и защиты традиционных ценностей.

Участники площадки "Сила в правде" будут разбирать методы противодействия фальсификации истории и антироссийской пропаганде. Также они подготовят инструкцию по проведению фактчекинга и буклет о фальсифицированных исторических фактах.

На площадке "Цифровая гигиена" специалисты расскажут родителям и сотрудникам, работающим с детьми и молодежью, о безопасном взаимодействии подростков с цифровой средой. Отдельное внимание уделят понятию цифровой гигиены.

"Код безопасности" посвящен разработке новых проектов в сфере безопасности и профилактике негативных явлений среди молодежи. Участники будут работать над инициативами, связанными с комплексной безопасностью и профилактикой.

На площадке "Современные медиа" обсудят безопасность информационной среды и роль журналистов и других медиаспециалистов. Участники вместе с экспертами разберут медианарративы и паттерны формирования социальных сценариев, вопросы безопасности в медиа, а также этику и ценности специалистов отрасли.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге в пользу пенсионера, лишившегося накоплений из-за мошенников, взыскали 2,4 млн рублей.

Фото: пресс-служба форума "Территория безопасности"