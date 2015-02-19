  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Зимой после капремонта откроют станцию метро "Маяковская"
Сегодня, 8:05
127
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Зимой после капремонта откроют станцию метро "Маяковская"

0 0

Станция непрерывно использовалась 53 года.

Стало известно, что капитальный ремонт вестибюля "Маяковской" завершится к декабрю этого года. Об этом сообщили на портале "Невские Новости" со ссылкой на пресс-службу Петербургской подземки.

Ремонтные работы запланированы на 11 месяцев и ведутся согласно графику. Журналисты смогут первыми оценить "Маяковскую" уже в октябре. 

Напомним, что вестибюль начали ремонтировать с 9 января. Отмечается, что реконструкция станции не проводилась. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что вход в метро "Невский проспект" на канал Грибоедова будет ограничен.

Фото: Piter.tv

 

Теги: метро, подземка, ремонт, транспорт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии