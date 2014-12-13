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Петербург получит 838,4 млн рублей на модернизацию производства
Сегодня, 12:39
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Петербург получит 838,4 млн рублей на модернизацию производства

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АО "Петербургский тракторный завод" получило заем на сумму 700 млн рублей сроком на пять лет.

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Петербурга одобрил выделение 838,4 млн рублей для льготного финансирования предприятий города, сообщили в пресс-службе Смольного.

По словам губернатора Петербурга, эти средства будут использованы для закупки нового оборудования и модернизации производства важных для города заводов.

АО "Петербургский тракторный завод" получило заем на сумму 700 млн рублей сроком на пять лет. Эти деньги будут использованы для закупки различного оборудования. Ожидается, что в городской бюджет поступят налоговые отчисления в размере более 73 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что Бакальчук анонсировала ввод в эксплуатацию склада Wildberries в Шушарах.

Фото: Pxhere

Теги: модернизация производства, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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