Петербург стал вторым в России регионом по зарплатам учителей

Самые высокие средние зарплатные предложения для педагогов в России зафиксированы в Москве – почти 95 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает пресс-служба сервиса hh.ru.
Второе и третье места в рейтинге занимают Петербург с показателем 69 тысяч рублей и регионы Дальнего Востока, где учителям предлагают в среднем 66,5 тысячи рублей. Помимо этого, более 50 тысяч рублей в месяц готовы платить педагогам еще в четырех федеральных округах:
Центральный ФО (без учета Москвы) – 55,1 тысячи рублей (рост на 9%);
Уральский ФО – 53,1 тысячи рублей (+7%);
Северо-Западный ФО (без Санкт-Петербурга) – 51,6 тысячи рублей (+8%);
Южный ФО – ровно 50 тысяч рублей (+9%).
В ряде регионов средняя предлагаемая зарплата учителям пока не достигает отметки в 50 тысяч рублей, уточняет ТАСС. Однако там зафиксирована самая высокая динамика роста доходов:
Сибирский ФО – 49,7 тысячи рублей (+11%);
Северо-Кавказский ФО – 48,9 тысячи рублей (+28%);
Приволжский ФО – 46 тысяч рублей (+14%).
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Фото: Piter.TV
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