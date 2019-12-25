Петербург стал вторым в России регионом по зарплатам учителей

В ряде регионов средняя предлагаемая зарплата учителям пока не достигает отметки в 50 тысяч рублей.

Самые высокие средние зарплатные предложения для педагогов в России зафиксированы в Москве – почти 95 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает пресс-служба сервиса hh.ru.

Второе и третье места в рейтинге занимают Петербург с показателем 69 тысяч рублей и регионы Дальнего Востока, где учителям предлагают в среднем 66,5 тысячи рублей. Помимо этого, более 50 тысяч рублей в месяц готовы платить педагогам еще в четырех федеральных округах:

Центральный ФО (без учета Москвы) – 55,1 тысячи рублей (рост на 9%);

Уральский ФО – 53,1 тысячи рублей (+7%);

Северо-Западный ФО (без Санкт-Петербурга) – 51,6 тысячи рублей (+8%);

Южный ФО – ровно 50 тысяч рублей (+9%).

В ряде регионов средняя предлагаемая зарплата учителям пока не достигает отметки в 50 тысяч рублей, уточняет ТАСС. Однако там зафиксирована самая высокая динамика роста доходов:

Сибирский ФО – 49,7 тысячи рублей (+11%);

Северо-Кавказский ФО – 48,9 тысячи рублей (+28%);

Приволжский ФО – 46 тысяч рублей (+14%).

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Фото: Piter.TV