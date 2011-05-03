Спрос на загородный отдых в Ленобласти повысился из-за аномальной жары

Жителей Северо-Запада страны стали больше интересовать коттеджи, дома, глэмпинги и кемпинги.

Из-за аномальной жары в сентябре 2024 года отмечается повышенный спрос на бронирование загородных объектов размещения. Так, жителей Северо-Запада страны стали больше интересовать коттеджи, дома, глэмпинги и кемпинги. К таким выводам пришли специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок".

Эксперты видят рост спроса на загородный отдых в Ленобласти на 69%. Лидерами по РФ стали Калужская и Владимирская области с увеличением интереса в три раза, а также Московская и Ярославская области – в два раза.

Растущий спрос на бронирование загородной недвижимости мы связываем с аномально теплой для сентября погодой – россияне стремятся продлить ощущение лета, насладиться отдыхом на природе, у водоемов. Анита Гусич, руководитель пресс-службы сервиса "Островок"

Средняя цена забронированной ночи в коттеджах, домах, глэмпингах и кемпингах по всей стране в этом сентябре составляет 5,9 тыс. рублей.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)