Интерес петербуржцев к спортивным залам в январе вырос на 60%

В городе насчитывается 719 спортзалов.

Аналитики "Яндекс.Карт" выяснили, как изменился интерес петербуржцев к спортивным залам. Об этом 10 февраля стало известно Piter.TV.

В городе насчитывается 719 спортзалов. В январе спрос на них значительно увеличивается: по данным последних 3 лет, именно в этом месяце наблюдается рост интереса примерно на 60% по сравнению со средним по году. А реже жители Северной столицы ищут качалки в апреле.

Кроме того, спортивные залы наиболее загружены по будням в 18:00. Час пик длится до 20:00.

Интерес жителей города к фитнес-услугам в целом совпадает с представленностью бизнеса. Чаще всего пользователи ищут спортзалы там же, где они сконцентрированы, за исключением района вокруг станции метро "Ломоносовская", где востребованность фитнес-клубов кратно выше в сравнении с их представленностью в этой локации. Пресс-служба "Яндекса"

Ранее мы рассказывали о том, что во Всеволожске 7 февраля открылась Ледовая арена.

Фото: pxhere