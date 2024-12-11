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Интерес петербуржцев к спортивным залам в январе вырос на 60%
Сегодня, 10:25
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Интерес петербуржцев к спортивным залам в январе вырос на 60%

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В городе насчитывается 719 спортзалов.

Аналитики "Яндекс.Карт" выяснили, как изменился интерес петербуржцев к спортивным залам. Об этом 10 февраля стало известно Piter.TV. 

В городе насчитывается 719 спортзалов. В январе спрос на них значительно увеличивается: по данным последних 3 лет, именно в этом месяце наблюдается рост интереса примерно на 60% по сравнению со средним по году. А реже жители Северной столицы ищут качалки в апреле. 

Кроме того, спортивные залы наиболее загружены по будням в 18:00. Час пик длится до 20:00. 

Интерес жителей города к фитнес-услугам в целом совпадает с представленностью бизнеса. Чаще всего пользователи ищут спортзалы там же, где они сконцентрированы, за исключением района вокруг станции метро "Ломоносовская", где востребованность фитнес-клубов кратно выше в сравнении с их представленностью в этой локации. 

Пресс-служба "Яндекса" 

Ранее мы рассказывали о том, что во Всеволожске 7 февраля открылась Ледовая арена. 

Фото: pxhere 

Теги: спорт, спортивные залы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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