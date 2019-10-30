Спрос на бани и спа-услуги в Петербурге вырос в пять раз

Петербуржцы и жители Ленобласти стали значительно чаще посещать бани и спа-центры. Согласно последним данным, за год спрос на аренду бань в Северной столице увеличился в 4,8 раза, а в области рост составил 5,2 раза. Только за последний месяц количество запросов на банные процедуры выросло на 37%, а на спа-услуги — на 34%. Наибольшей популярностью пользуются банные чаны и услуги профессиональных парильщиков.

В Ленинградской области динамика оказалась еще более выраженной: спрос на банные услуги подскочил на 78%, а предложение увеличилось на 52%. Средний чек за посещение бань и спа-центров с января по апрель текущего года достиг 4079 рублей, что на 13% выше показателей прошлого года.

Эксперты объясняют этот бум несколькими факторами: общим ростом расходов населения на услуги, популяризацией здорового образа жизни, а также возросшим интересом к релаксации и программам восстановления здоровья.

Ранее Piter.TV сообщал, что на предоставление банных услуг петербуржцам выделят более 330 млн рублей.

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