  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Спрос на бани и спа-услуги в Петербурге вырос в пять раз
Сегодня, 13:48
182
ksbond Добавить в Яндекс.Новости

Спрос на бани и спа-услуги в Петербурге вырос в пять раз

0 0

Петербуржцы и жители Ленобласти стали значительно чаще посещать бани и спа-центры. Согласно последним данным, за год спрос на аренду бань в Северной столице увеличился в 4,8 раза, а в области рост составил 5,2 раза. Только за последний месяц количество запросов на банные процедуры выросло на 37%, а на спа-услуги — на 34%. Наибольшей популярностью пользуются банные чаны и услуги профессиональных парильщиков.

В Ленинградской области динамика оказалась еще более выраженной: спрос на банные услуги подскочил на 78%, а предложение увеличилось на 52%. Средний чек за посещение бань и спа-центров с января по апрель текущего года достиг 4079 рублей, что на 13% выше показателей прошлого года.

Эксперты объясняют этот бум несколькими факторами: общим ростом расходов населения на услуги, популяризацией здорового образа жизни, а также возросшим интересом к релаксации и программам восстановления здоровья. 

Ранее Piter.TV сообщал, что на предоставление банных услуг петербуржцам выделят более 330 млн рублей.

Фото: pxhere 

Теги: спрос на бани
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии