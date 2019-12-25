Спектакль "Душечка"

Постановку покажут 28 августа в Балтийском доме. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Ольга Племянникова пользуется популярностью у мужчин и женщин. Многие называют ее "душечкой". Главная героиня вечно влюблена в разных мужчин. Сначала ее новой симпатией становится Иван Кукин, театр которого уже давно не приносит денег. "Душечка" испытывает к нему сострадание любовь. Вскоре Ольга выходит за него замуж, а затем поступает на службу в театр.

В Великий пост Кукин уезжает. Чуть позже приходит телеграмма, что он скончался. Не прошло и трех месяцев, как Ольга влюбилась в Василия Пустовалова. Она вновь становится невестой, а потом и женой. Девушка работает у него на складе, выписывая счета и отпуская товар. Ольга любит проводить вечера дома с мужем.

Спустя шесть лет супруг "душечки" умирает от болезни. Вдова горюет по мужу несколько месяцев. В этот же год она заводит новые отношения с ветеринаром по фамилии Смирнин. Увы, скоро и его не стало в жизни героини. Возлюбленного забрали в полк в Сибирь.

С годами Оленька стареет. Мужчины теряют к ней интерес. Но неожиданно в жизни Оленьки появляется сын ветеринара Саша...

Фото: Балтийский дом (сайт)