Ветеринары Ленобласти проводят рейд для профилактики птичьего гриппа

В Ленинградской области прошел рейд специалистов ветеринарной службы для предотвращения птичьего гриппа.

В целях обеспечения общественной безопасности и защиты здоровья животных и людей, специалисты ветеринарной службы Ленинградской области предпринимают особый вид патрулирования акваторий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

В рамках рейда под кодовым названием "Чайка", ветеринары обследуют территории на предмет наличия птичьего гриппа.

Сезонные миграции птиц являются одним из потенциальных каналов распространения инфекций, таких как птичий грипп. В целях предотвращения возможных эпидемий и защиты здоровья, ветеринары Ленинградской области проводят операцию "Чайка".

Ранее сообщалось, что садовники борются с борщевиком в Полежаевском парке.

Фото: администрация Ленобласти