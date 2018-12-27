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Ветеринары Ленобласти проводят рейд для профилактики птичьего гриппа
Сегодня, 9:30
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Ветеринары Ленобласти проводят рейд для профилактики птичьего гриппа

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В Ленинградской области прошел рейд специалистов ветеринарной службы для предотвращения птичьего гриппа.

В целях обеспечения общественной безопасности и защиты здоровья животных и людей, специалисты ветеринарной службы Ленинградской области предпринимают особый вид патрулирования акваторий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

В рамках рейда под кодовым названием "Чайка", ветеринары обследуют территории на предмет наличия птичьего гриппа.

Сезонные миграции птиц являются одним из потенциальных каналов распространения инфекций, таких как птичий грипп. В целях предотвращения возможных эпидемий и защиты здоровья, ветеринары Ленинградской области проводят операцию "Чайка".

Ранее сообщалось, что садовники борются с борщевиком в Полежаевском парке.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: ветеринары, ленобласть, птицы
Категории: Лента новостей, Общество, Новости Ленинградской области,

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