Петербург приняли в мировую сеть городов, благоприятных для пожилых

Согласно данным ВОЗ, в этот список входят около 1300 городов из более чем 50 страню

Петербург вошел в глобальную сеть городов Всемирной организации здравоохранения благодаря своим условиям для пожилых людей и занял первое место в рейтинге российских городов, сообщает "Деловой Петербург".

Перед пленарным заседанием Экономического конгресса VI Международного муниципального форума стран БРИКС координатор по вопросам здорового старения Европейского бюро ВОЗ Йонгджи Йон и заместитель председателя комитета по здравоохранению города Алексей Терешин заявили, что город на Неве может стать отличным примером для других городов не только в России, но и в мире.

Старение — это часть жизни, и работа в направлении здравоохранения внесет значительный вклад в будущее поколение, отметили представители ВОЗ. Согласно их данным, около 1300 городов из более чем 50 стран могут считаться благоприятными для пожилых людей. Власти Петербурга подчеркнули, что средняя продолжительность жизни жителей города на 3,5 года выше, чем в среднем по стране.