Петербург вошел в число регионов с высокой продолжительностью жизни

Параллельно Петербург активно помогает жителям Мариуполя в сфере медицины и поддерживает тесное сотрудничество с благотворительным фондом "Круг добра".

В здании Смольного недавно состоялась расширенная конференция комитета по вопросам здравоохранения, посвящённая подведению итогов работы за прошлый, 2024 год, и обсуждению основных задач на наступающий, 2025 год. Открывая встречу, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил присутствующих медицинских работников с профессиональным праздником и подчеркнул, что город уверенно вошёл в группу субъектов с высоким показателем продолжительности жизни — 76,2 года.

Начиная с 2019 года, в Северной столице открылись 64 новых поликлинических подразделений, капитально отреставрированы 87 медицинских учреждений, введены в эксплуатацию 36 стационаров и пунктов оказания скорой помощи. Благодаря принятым мерам значительно увеличилось количество проводимых высокотехнологических хирургических вмешательств и операций по пересадке органов.

В ближайшие планы властей города входит открытие в 2025 году седьмого корпуса-трансформера. Параллельно Петербург активно помогает жителям Мариуполя в сфере медицины и поддерживает тесное сотрудничество с благотворительным фондом "Круг добра". Основными приоритетами грядущего года станут продолжение реализации федеральных нацпроектов "Продленная и активная жизнь" и "Семья", обновление материально-технической базы первичного звена здравоохранения и закупки современного медицинского оборудования.

Ранее мы сообщили о том, что число вызовов скорой помощи в Ленобласти возросло на 3%.

Фото: Piter.TV