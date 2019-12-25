Спортивные школы Петербурга могут освободить от торгов за водные участки

Спортшколы Петербурга смогут получать водные акватории без аукционов.

Спортивные школы Петербурга могут получить возможность пользоваться водными акваториями без участия в аукционах. Соответствующий проект федерального закона поступил в Законодательное собрание города. Инициатива предусматривает внесение изменений в Водный кодекс России, сообщил председатель ЗакСа Александр Бельский.

Сейчас законодательство позволяет некоторым организациям получать в пользование участки водных объектов без проведения торгов. Такая возможность предусмотрена, в частности, для учреждений, связанных с отдыхом, владельцев пляжей, туристических операторов, спортивных и оздоровительных организаций, а также учреждений для ветеранов.

При этом спортивные школы, которые занимаются подготовкой спортсменов по водным видам спорта, должны проходить процедуру аукциона для получения доступа к необходимым акваториям.

Государственные и муниципальные учреждения участвуют в открытых торгах на общих основаниях и могут проиграть их коммерческим компаниям. В результате спортивные школы рискуют не получить водные участки, необходимые для тренировок.

Предложенные поправки в Водный кодекс должны устранить это различие и предоставить спортивным школам возможность пользоваться акваториями без проведения аукционов.

Ранее на Piter.TV: спасатели достали человека из воды у Аничкова моста в Петербурге. Сейчас уточняются обстоятельства произошедшего и оценивается состояние здоровья пострадавшего.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)