Петербург и Уфа стали лидерами по росту спроса на новогодних аниматоров

Средняя заработная плата для таких подработок составила 29 660 рублей для Дедов Морозов и 34 847 рублей для Снегурочек.

За прошедший год спрос на Дедов Морозов в России увеличился на 6%, а на Снегурочек — на 9%. Наибольший прирост числа предложений для новогодних аниматоров зафиксирован в Уфе и Санкт-Петербурге, согласно исследованию платформы "Авито Работа", проведенному по запросу ТАСС.

Перед Новым годом россияне хотят создать праздничную атмосферу для детей и взрослых, поэтому возрастает потребность в аниматорах на роли Дедов Морозов и Снегурочек. Средняя заработная плата для таких подработок составила 29 660 рублей для Дедов Морозов и 34 847 рублей для Снегурочек.

Эксперты подчеркивают, что указанные зарплаты рассчитываются исходя из гибкого графика, который является самым популярным для данной профессии в праздничные дни. Такие работники обычно заняты частично, выполняя утренние или вечерние мероприятия. Реальные доходы аниматоров зависят от количества проведенных мероприятий и могут различаться.

Наибольший рост спроса отмечен в Уфе, где число предложений для новогодних аниматоров выросло на 80% за год, а средняя зарплата достигла 68 763 рублей в месяц при гибком графике. Второе место занимает Санкт-Петербург, где спрос на Дедов Морозов и Снегурочек увеличился на 57% по сравнению с прошлым годом, а средняя зарплата составляет 67 450 рублей при гибком графике.

Ранее мы сообщили о том, что после корпоративов в Петербурге и Ленобласти в полицию обращались как минимум 20 раз.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")